Milli halterci Cansu Bektaş, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterci Cansu Bektaş, gençlerde dünya şampiyonu oldu
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16 Kasım 2023 14:43
Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Cansu Bektaş, Guadalajara kentindeki organizasyonda koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Gamze Altun ise silkmede altın, toplamda bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Cansu Bektaş'ın kulübü ASKİ Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise milli sporcunun koparmada 73 kilo ile altın, silkmede 90 kilo ile gümüş, toplamda da 163 kiloluk derecesiyle altın madalya aldığı ve dünya şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktığı belirtildi.

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