Milli halterci Cansu Bektaş, Azerbaycan'a verdiği sözü tuttu

Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ile kürsünün zirvesine çıkan Cansu Bektaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri madalyaları Azerbaycan'a armağan etmelerini Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Terakki Madalyası" ile ödüllendirildiklerini hatırlatan Cansu, "Yoğun ve zorlu bir kamp döneminin ardından çok güzel bir yarışma çıkardık. Erivan'a gittiğimde tabii ki bir baskı vardı, tedirgindik biraz 'yapamazsak bizi yuhalarlar' diye üzerimizde stres vardı. Sonrasında Azerbaycan milli takımından arkadaşım ile konuştuğumda bayraklarının yakıldığını öğrendim. Azerbaycanlı arkadaşlarımız bize şampiyonadan gideceklerini söylediler, çok üzüldük. Azerbaycanlı arkadaşlara bir söz verdim, kendime zaten güveniyordum, 'size söz veriyorum başaracağım ve Erivan'da İstiklal Marşı'mızı okutacağım' dedim." ifadelerini kullandı.



Tribünlerden etkilenerek Azerbaycanlı sporcu arkadaşlarına verdiği sözü tutamamaktan korktuğunu da aktaran Cansu, şöyle devam etti:



"Sahneye çıktım ve çok hırslıydım, 'verdiğin sözleri hatırla, yap' gibisinden.. koparmada ilk hakkımda şampiyon oldum, sonrasında biraz rahatladım. Tabii ki böyle bir şey yapmamam lazımdı ve ikinci hakkımı yapamadım ama üçüncü hakkımda çok rahat başardım. Sonrasında silkmede üçte üç yaptım, altın madalya kazandım ve rekor kırdım. Törenden sonra röportaj verdiğimde madalyamı Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e armağan ettiğimi söylemiştim. Bizi oraya davet ettiler, çok mutlu oldum mektubu okuyunca. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar, Azerbaycan'ı gezdik. Benim için çok anlamlıydı, en güzel yarışmamdı. Azerbaycan bayrağının yakılmasının ertesi günü İstiklal Marşı'nı Ermenistan'da okutmak benim için çok onur ve gurur verici bir duyguydu."



- "2024 Paris'ten sonra inşallah 2028 olimpiyatlarını da istiyorum"



Ailesinin de çok büyük bir sevinç yaşadığını anlatan Cansu, "Annem halen 'ya bir sakatlık olursa' diye hep korkuyor, babam daha çok sevinçle izliyor. Babam olimpiyat madalyasını da kazanabilmem için bir tık fazla destek oluyor. En büyük hayalim 2024 Paris Olimpiyatları, şu an 45 kiloda yarışıyorum, 49 kiloya çıkmam gerekiyor bir an önce sıklet atlamam lazım. Hayalim inşallah olimpiyatta altın madalya kazanmak. 2024 Paris'ten sonra inşallah 2028 olimpiyatlarını da istiyorum çünkü yaşım daha genç." diye konuştu.



Bir şeye başladıktan sonra en iyisini yapmadan bırakmak istemediğini dile getiren Cansu, "Kız kardeşim de halterci o da 15 yaş altında Avrupa ikincisi oldu. Küçük bir kardeşim var daha bir buçuk yaşında, hep kamplardaydım onu çok göremedim. Ailem, arkadaşlarım herkes çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.



Haltere başlamak isteyen genç kızlar için de Cansu, "Çoğu sporcu 'ya yapamazsam, başaramazsam' diye çekiniyor, böyle düşündükleri için başlayamıyorlar. Ben şampiyon olduktan sonra bizim salona çok sayıda kız geldi, şu an belki kızlar erkeklerden daha fazla. Halteri herkese tavsiye ediyorum, kaybedecek bir şeyleri yok, öz güvenleri yerine gelir, spor sağlıktır, sağlıkları iyi olur, halter olmasa bile bir spor yapmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.









