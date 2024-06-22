Milli halterci Abdullah Kayapınar'dan iki madalya

Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Gürcistan'da düzenlenen ayağında 2 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre Abdullah, başkent Tiflis'teki organizasyonda elit erkekler 49 kiloda yarıştı.
Abdullah, 175 kiloluk kaldırışıyla bireysel, 514 kiloluk derecesiyle de toplamda 2'nciliği elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre Abdullah, başkent Tiflis'teki organizasyonda elit erkekler 49 kiloda yarıştı.
Abdullah, 175 kiloluk kaldırışıyla bireysel, 514 kiloluk derecesiyle de toplamda 2'nciliği elde etti.
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