Milli güreşçinin hedefi, Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Demirhan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.Ablası Evin Demirhan'ın Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması üzerine güreşi daha da sevmeye başlayan 17 yaşındaki Zehra Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablası gibi başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini söyledi.Spor salonunun evlerine yakın olduğunu ve zaman zaman ablasının antrenmanlarını izlemeye gittiğini aktaran Demirhan, bir süre sonra güreşi sevmeye başladığını ifade etti.Başarılı olmanın sırrının çok çalışmaktan geçtiğine vurgu yapan Demirhan, kendisini geliştirmek için ekstra idmanlar yaptığını ifade etti.Demirhan, ablasının da desteğiyle güreşte ilerlediğini ve kısa sürede ulusal dereceler elde ettiğini, ardından da milli formayı giymeye başladığını kaydetti.İsveç'in başkenti Stockholm'de 2016 yılında düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda 38 kiloda bronz madalya kazandığını dile getiren Demirhan, "Şu anda önümde nisan ayında Kiev'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası var. Buraya katılıp birincilik elde etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum. Ülkeme, vatanıma, milletime faydalı olmak, gurur yaşatmak arzusundayım" ifadelerini kullandı.Zehra Demirhan, ablasıyla beraber güreşte önemli başarılar elde etmek istediğini söyleyerek, "Ablam, güreşe antrenörlerinin teşvikiyle başladı. Ablam daha sonra milli takıma seçildi. Ablamın kamplara gitmesi, yurt dışına çıkması, başarılar elde etmesi ve haberlere çıkması beni çok etkiledi. Ben de daha sonra güreşle ilgilenmeye başladım." dedi.Antrenörü Erdem Yiğit de Demirhan'ın çok hırslı ve başarılı bir sporcu olduğunu vurguladı.Ablası Evin Demirhan ile de birlikte çalıştıklarını belirten Yiğit, "Zehra da ablası Evin gibi çok başarılı ve hırslı bir güreşçi. Karakter olarak çalışkan, her antrenörün çalışmak isteyeceği bir sporcu. Başarılı olmanın sırrı çok çalışmak ve hırslı olmak. Zehra'da da bu oldukça fazla. Ben kedisine inanıyorum. İnşallah daha çok başarı kazanacak" diye konuştu.Yiğit, Zehra'dan Kiev'deki Avrupa şampiyonasında altın madalya beklediğini sözlerine ekledi.