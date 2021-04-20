Milli güreşçimiz Süleyman Atlı'dan altın madalya

Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Süleyman Atlı altın madalya kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçimiz Süleyman Atlı'dan altın madalya
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20 Nisan 2021 19:48
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.

Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.



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