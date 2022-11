Milli güreşçilerin hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri milli güreşçiler Ahmet Duman ve Doğuş Ayazcı, çalışmalarını 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için sürdürüyor.



Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Ahmet Duman 57 kilo serbest stilde, sınıf arkadaşı Doğuş Ayazcı ise 60 kilo grekoromen stilde şampiyonalara hazırlanıyor.



Milli güreşçi Ahmet Duman, AA muhabirine, güreşe ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.



Bu sporu severek yaptığını belirten 23 yaşındaki sporcu, güreşin zor bir branş olduğunu ve çok çalıştığını anlattı.



Ahmet Duman, ekimde İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu hatırlatarak, "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda güreşmek. Seneye yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girip olimpiyat kotası almak istiyorum. Onun için çalışıyorum. Okuluma geldiğimde salonumuzda çalışma fırsatımız oluyor. Rektörümüz, dekanımız çok destek oluyor bize. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Şu an önümüzde 2023 şubat ayında Türkiye Şampiyonası var. Hedefim, orada güzel bir başarı gösterip Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmak." dedi.



Herkesin spor yapmasını tavsiye eden Ahmet, "Spor güzel bir şey. Herkesin spor yapmasını, spora teşvik edilmesini isterim. Beden eğitimi öğretmeni olacağım. Benim gibi alttan gelen çocukları, aynı öğretmenimin yaptığı gibi spora yönlendireceğim." diye konuştu.



- Doğuş Ayazcı: "Spor yapanlar hayatta her zaman güçlü olur"



Milli sporcu Doğuş Ayazcı da güreşe ilkokulda başladığını aktardı.



Doğuş Ayazcı, ata sporu güreşin zor olduğunu ama bir kere başlayanın bir daha bırakamadığını belirterek, Türkiye'de güreşe önem verildiği için her şeyin güzel gittiğini dile getirdi.



Ekim ayında Samsun'da düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2014'te Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü olduğunu anlatan 25 yaşındaki güreşçi, "Önümüzde olimpiyat süreci var, öncelikli hedefimiz olimpiyat. En büyük hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı en yukarıya çektirmek." ifadelerini kullandı.



Çalışmaların iyi gittiğini kaydeden Doğuş, "Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Onun sonucuna göre takım belli olacak. Şu anda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Küçük yaşta sporu kesinlikle tavsiye ederim. Hayata bir sıfır önde başlıyorsun. Hayatı daha erken keşfediyorsun. Spor yapanlar hayatta her zaman güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ