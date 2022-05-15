Milli güreşçilerden tam 23 madalya

Sofya'da düzenlenen Uluslararası Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası'nda Türk sporcular toplam 23 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçilerden tam 23 madalya
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15 Mayıs 2022 23:56
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Petko Sirakov-Ivan Iliev Güreş Turnuvası tamamlanırken, Türk sporcular toplam 23 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı organizasyonda şampiyon oldu.

Milli sporcular turnuvayı 11 altın, 9 gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile tamamladı

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