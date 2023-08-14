Milli güreşçilerden repesaj maçına hak

Milli güreşçiler, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bir bronz ve 3 repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da bugün başlayan organizasyonun ilk gününde serbest stilde maçlar yapıldı.



Şampiyonada 65 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, çeyrek finalde Özbek Kamronbek Kadamov'u mağlup ederek yarı finalde ABD'li Jesse Wayne Mendez'in rakibi oldu. Yarı finalde ABD'li sporcuya mağlup olan Abdullah, Salı günü saat 18.00'de bronz madalya müsabakasında bağımsız sporcu Dalgat Abdulkadyrov ile karşılaşacak.



Diğer milli sporculardan 57 kiloda Tolga Özbek, 70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak ve 79 kiloda Ahmet Yağan ise repesaj müsabakalarına çıkacak.



