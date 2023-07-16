Milli güreşçilerden iki madalya

Milli güreşçiler, Macaristan'da iki madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçilerden iki madalya
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16 Temmuz 2023 15:11
Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, finalde İranlı rakibi Onid Hossein Arami'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise sıkletinde az sayıda güreşçi mücadele ettiği için Nordic sistemin uygulandığı müsabakalar sonucu gümüş madalya kazandı.

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