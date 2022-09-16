Milli güreşçilerden İBBSK Başkanı Keleş'e ziyaret

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Burhan Akbudak ve bronz madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.



Dünya şampiyonu Burhan Akbudak ve üçüncü olan Yunus Emre Başar ile güreşçilerin antrenörü Cenk İldem, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde bağlı bulundukları İBBSK'nin başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Keleş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na katılan milli takımda kulüplerinden, 2'si kadın, 1'i serbest ve 5'i de grekoromen stilde olmak üzere 8 sporcunun bulunduğunu belirterek, "Çok büyük bir mutluluk. Grekoromende takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bugün derece alan iki arkadaşımız yanımızda. Bize destek olan, katkısı bulunan diğer arkadaşlarımızın da yanımızda olduğunu hissediyoruz. Onlar da bu şampiyonaya ciddi katkılar sundu." diye konuştu.



- "Yunus sakatlığına rağmen üçüncülük aldı"



Antrenörler Cenk İldem ve Efrahim Kahraman'ın da şampiyonada kendilerini temsil ettiğini ve kulüp olarak 8 sporcuyla milli takıma katkı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Keleş, dereceye giren güreşçilerle ilgili şunları söyledi:



"Burhan Akbudak geçen şampiyonada ikinci olmuştu. Bu şampiyonada sonunda altın madalyayı aldı, bize getirdi, çok teşekkür ediyoruz ona. Harika müsabakalar çıkardı. Final maçında stresliydi. Geriden gelerek, puan farkıyla öne geçip şampiyonluk kazandı. Henüz yaşı genç, madalyalar eminim böyle devam edecektir. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da biz ondan ciddi başarı bekliyoruz. Sporcularımız daha genç. Yunus Emre Başar da çok başarılı ve o da dünya üçüncüsü oldu. Hocalarımızın da bunda ciddi katkıları oldu. Güzel bir netice elde ettik, takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bu başarıya katkı sunan hem kendi kulüp sporcularımıza hem de diğer sporcu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, bizi mutlu ettiler. Yunus, aynı zamanda turnuvadan birkaç gün önce elinden sakatlık yaşadı, bu durum onu ciddi etkiledi. Ama sakatlığına rağmen üçüncülük aldı."



- Dünya şampiyonu Burhan Akbudak



Şampiyonayı ve elde ettiği başarıyı anlatan milli güreşçi Burhan Akbudak, organizasyonda takım halinde dünya şampiyonu olduklarını ve bu takımın dünya şampiyonu sporcusu olduğunu aktararak, "Her şeyden önce hedefime adım adım ulaştığım için çok mutlu, çok gururluyum. Benimle yaşayan insanlara bu anı yaşattığım için ayrıca onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Birlik, beraberlik ve motivasyonla bu yola çıktıklarına ve kendilerine bu birlik, beraberliği sağlayan insanların çok önemli olduğuna dikkati çeken Akbudak, "Başkanımız, maçı yerinde takip eden Erdem başkanımız, antrenörlerimiz ve maçtan sonra bizi sıcağı sıcağına arayıp tebriklerini ileten, desteklerini esirgemeyen Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Yaşımız genç, önümüz açık. 2024 Paris'te de ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altınla ülkeme dönüp, aynı şekilde benimle mutluluk yaşayan herkese o sevinci tekrar tekrar yaşatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya üçüncüsü Yunus Emre Başar da kulüpte şampiyonaya iyi hazırlandıklarını, imkanları ve antrenörlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Şampiyonadan önce bir talihsizlik yaşadım, bir hata yüzünden kaybettim. Ama bronz madalya aldığım için çok mutluyum. Yakın süreçte olimpiyatlar var. Hedefimiz tabii ki orada altın madalya almak. Yolumuz açık, inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.



- İldem: "Yapacak çok işimiz var"



Antrenör Cenk İldem ise milli takımda göreve başladığında sporcularla çok iyi bir birliktelik yakaladıklarını, 9 ay süresince şampiyonaya hazırlandıklarını ve her gün üstüne koyarak devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:



"Sırbistan'da takım halinde şampiyon olduk. Orada da tarih yazdık. Tabii bu verilen destekle oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak büyük takımız, güçlü bir kulübüz. Sporcularımız bize inandı, biz de onlara inandık ve geceyi gündüze katıp çalıştık. Tek hayalim vardı antrenör olarak; bir sürü madalyam var, yaşamadığım bütün sevinçleri sporcularla yaşamaktı. Ona da adım adım ilerliyoruz. Biz güzel bir takımız ve yapacak çok işimiz var."





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