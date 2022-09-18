Milli güreşçilerden 7 madalya

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4'ü altın 7 madalyayla tamamladı.



Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli güreşçilerin müsabakaları sona erdi. Organizasyonun son gününde mindere çıkan Mücahit Çelik, serbest stil 97 kilo repesaj müsabakasında Macar Vladislav Baitsaev'e teknik üstünlükle yenildi.



Milliler, 9 gün süren şampiyonada 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.



Organizasyonda 2 altın ve 3 gümüş madalya alan Grekoromen Milli Takımı, 125 puanla şampiyon oldu.



Türkiye, grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer almıştı. Milli takım, böylece 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.



Milli takım, erkekler serbest stil ve kadınlarda ise birer altın madalya aldı.



Ağır sıkletlerde şampiyon Türkiye



Erkekler serbest stil, kadınlar ve grekoromende ağır sıkletlerde Türkiye önemli bir başarı elde etti. Organizasyon tarihinde milli güreşçiler, ilk kez üç ağır sıklette de şampiyon oldu.



Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve serbest stil 125 kiloda Taha Akgül altın madalyayı boynuna taktı.



Üç milli güreşçi, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda da zirvede yer almıştı.



Rıza güreş tarihine geçti



Grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.



Rıza, aynı zamanda 11 kezle "en fazla Avrupa şampiyonu olan Türk güreşçi" unvanını da elinde bulunduruyor.



Geçen yıl gümüş madalya alan Burhan, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde ederken, grekoromen stilde üçüncülük kürsüsünde 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz yer aldı.



Yasemin ikinci kez dünya şampiyonu



"İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna Sırbistan'da ulaştı.



Kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı rahat bir şekilde 6-0 yenen Yasemin, daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.



Dünya şampiyonu tek kadın Türk güreşçi olan Yasemin, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.



Taha üçüncü kez altın kemeri beline taktı



Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.



2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.



Türk güreşinin en önemli isimlerinden olan Taha Akgül'ün kariyerinde ayrıca 9. Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.



Milliler, Oslo ve Nur Sultan'da 4 madalyada kalmıştı



Belgrad'da 4 altın madalya kazanan Türkiye, 2015 Las Vegas ve 2017 Paris'te üçer şampiyon çıkarmıştı. Türkiye, İstanbul'da 1957 yılında serbest stilde yapılan Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya almıştı.



Norveç'in başkenti Oslo'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya elde etmişti.



Milliler, Tokyo Olimpiyatları öncesi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen 2019 Dünya Şampiyonası'ndan ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla dönmüştü.





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