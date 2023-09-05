Milli güreşçilerden 4 madalya

Kırgızistan'da düzenlenen 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya kazandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.
Şampiyonada grekoromen stilde Kürşat Kiraz 63 kiloda gümüş, Bayram Aksu 82 kiloda gümüş, Oğuzhan Şimşek 97 kiloda gümüş, Mehmet Ali Yiğit Büyükler ise 72 kiloda bronz madalya elde etti.
Organizasyonun ilk gününde genç ve yıldız milliler, 5 madalya kazanmıştı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.
Şampiyonada grekoromen stilde Kürşat Kiraz 63 kiloda gümüş, Bayram Aksu 82 kiloda gümüş, Oğuzhan Şimşek 97 kiloda gümüş, Mehmet Ali Yiğit Büyükler ise 72 kiloda bronz madalya elde etti.
Organizasyonun ilk gününde genç ve yıldız milliler, 5 madalya kazanmıştı.