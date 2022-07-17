Milli güreşçilerden 3 madalya

Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen güreş turnuvasında milli sporcular 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçilerden 3 madalya
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17 Temmuz 2022 16:28
Tunus'ta düzenlenen Zouhaier Sghaier Ranking Serisi'nde milli güreşçiler biri altın üç madalya kazandı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda ABD'li Elizabeth Grote'yi 10-0, Hint Manju'yu 6-2 yenerek yükseldiği finalde yine Hint Bipasha Bipasha'yı 10-5 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

53 kiloda mindere çıkan Esra Pul, bronz madalya müsabakasında ABD'li Dominique Parrish'i hükmen yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Burak Şahin ise 97 kilo bronz madalya müsabakasında takım arkadaşı Polat Polatçı'yı 5-4 yenerek bronz madalya elde etti.

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