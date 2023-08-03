Milli güreşçilerden 3 madalya

Milli güreşçiler, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.



Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, kadınlar mücadeleleriyle devam edildi.



57 kiloda mücadele eden Eylem Engin, finalde Japon rakibi Sowaka Uchida'ya 10-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Duygu Gen ise 65 kiloda Japon güreşçi Chisato Yoshida'ya 5-1 kaybetti ve gümüş madalya elde etti.



Şampiyonada 73 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin, Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva'yı 6-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.



