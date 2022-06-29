Milli güreşçilerden 3 bronz madalya

Türkiye, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 3 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçilerden 3 bronz madalya
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29 Haziran 2022 15:24
Türkiye, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 3 bronz madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden organizasyonda Emre Mutlu, Azat Sarıyar ve Yüksel Sarıçiçek sıkletlerinde üçüncü oldu.

55 kiloda mücadele eden Emre Mutlu, Ermeni Homeros Arakelyan ile bronz madalya maçına çıkmadığı için rakibini hükmen yenerek üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Azat Sarıyar, Fransız Yanis Driss Nifri'yi 6-4, 77 kiloda mindere çıkan Yüksel Sarıçiçek de Macar Rajmund Zurai'yi 7-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Bronz madalya maçını kaybeden Talip Çiftçi (130 kilo) ve Furkan Taş (87 kilo) ise beşinci oldu.

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