Milli güreşçilerden 2 madalya

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular 2 bronz madalya elde etti.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonun beşinci gününde kadınlar 57 kiloda Şevval Çayır, Azerbaycanlı rakibi Nargiz Samadova'yı 10-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.



Kadınlarda 62 kiloda mücadele eden Selvi İlyasoğlu ise Alman rakibi Luisa Scheel'i 12-2 yenerek bronz madalyaya ulaşan isim oldu.



2 SPORCU DA FİNALDE



Serbest stil mücadelelerinde ise 57-65-70-79-97 kiloda sporcular mindere çıkarken, 2 milli sporcu finale yükselmeyi başardı.



70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde Azerbaycanlı Javidan Ahmadov'u mağlup ederek adını finale yazdırdı.



97 kiloda Doğan Uzun ise yarı finalde Gürcü rakibi Nika Pantsulaia'yı yenerek finale yükseldi.





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