Milli güreşçilerden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde, milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 65 kiloda Remzi Temur, final müsebakasında Alman rakibi Manuel Wagin'e mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.



Serbest stil 110 kiloda milli sporcu Ruşen Arda Güler ise bağımsız sporcu Yaraslau Kokhan'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.



Serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin, Ermeni rakibi Varuzhan Hovhannisyan'ı mağlup ederek finale yükseldi. 60 kiloda mücadele eden Vahid Samed Yılmaz ise Azerbaycanlı rakibi Jamal Abbasov'a mağlup oldu. Yılmaz, Pazar günü bronz madalya müsabakasına çıkacak.



