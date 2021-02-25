Milli güreşçiler, Ukrayna'da turnuvaya katılacak

Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımı, Ukrayna'da turnuvalara katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren milliler "Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial" turnuvası için Ukrayna'ya hareket etti.
Turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:
Serbest stil:
57 kilo: Ferhat Kılıç
61 kilo: Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta
86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
92 kilo: Arif Özen
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu
Grekoromen:
63 kilo: Kerem Kamal
72 kilo: Atakan Yüksel
82 kilo: Fatih Cengiz
97kilo: Metehan Başar
Kadınlar:
50 kilo: Aynur Erge
53 kilo: Esra Pul
57kilo: Mehlika Öztürk
62 kilo: Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu
68 kilo: Aslı Demir, Nesrin Baş
76 kilo: Ayşegül Özbeğe
Turnuva 28 Şubat Pazar günü sona erecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren milliler "Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial" turnuvası için Ukrayna'ya hareket etti.
Turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:
Serbest stil:
57 kilo: Ferhat Kılıç
61 kilo: Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta
86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
92 kilo: Arif Özen
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu
Grekoromen:
63 kilo: Kerem Kamal
72 kilo: Atakan Yüksel
82 kilo: Fatih Cengiz
97kilo: Metehan Başar
Kadınlar:
50 kilo: Aynur Erge
53 kilo: Esra Pul
57kilo: Mehlika Öztürk
62 kilo: Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu
68 kilo: Aslı Demir, Nesrin Baş
76 kilo: Ayşegül Özbeğe
Turnuva 28 Şubat Pazar günü sona erecek.