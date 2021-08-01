Milli güreşçiler Tokyo 2020'ye iyi başlayamadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde mindere çıkan 3 Türk güreşçi istediğini alamadı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda güreşte ilk gün müsabakaları yapıldı.



Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan ve Tokyo 2020'ye altın madalya hedefiyle gelen Rıza Kayaalp, uluslararası organizasyonlardaki en önemli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e takıldı.



Son 16 tur ve çeyrek final maçlarını rahat geçen milli güreşçi, yarı final maçında Nunez'e kaybederek altın madalya şansını yitirdi.



Rıza Kayaalp, yarın bronz madalya mücadelesinde üçüncü olimpiyat madalyası için mindere çıkacak.



Kübalı rakibinden rövanşı alamadı



Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Nunez'den de rövanşı alamadı.



Geride kalan 3 olimpiyatta altın madalya alan 38 yaşındaki Nunez ile Rio 2016'da final müsabakasında karşılaşan Rıza Kayaalp, rakibine mağlup olmuş ve gümüş madalyada kalmıştı.



Londra 2012'de bronz madalya alan milli güreşçi söz konusu oyunlarda Kübalı sporcuya yarı finalde mağlup olmuştu.



Birçok kez karşı karşıya gelen iki güreşçinin maçının ardından Nunez, Rıza Kayaalp'ın yanına giderek ona sarıldı ve teselli etti.



Yasemin Adar repesaja çıkacak



Sabah seasında müsabakalara çıkan kadınlar 76 kilo güreşçisi Yasemin Adar, son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.



Milli güreşçi çeyrek finalde ABD'li Adelina Maria Gray'e yenildi. Yasemin Adar, Gray'in akşam seasındaki müsabakalarda Kırgız rakibini yenerek finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.



Milli güreşçi repesajda yarın TSİ 05.00'te Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşı karşıya gelecek.



Kerem Kamal elendi



Sabah seasında mindere çıkan ve son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenilen Kerem Kamal elendi.



Repesaj hakkı için Moldovalı rakibinin finale çıkmasını bekleyen Kerem Kamal, Ciobanu'nun yarı finalde yenilmesiyle bu hakkı elde edemedi.



