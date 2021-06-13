Milli güreşçiler, Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor

Milli güreşçiler, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçiler, Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor
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13 Haziran 2021 23:38
Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda Ekrem Öztürk'ün gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan'ın ve 87 kiloda Metehan Başar'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Daha önce de Murat Fırat'la altın, kadınlarda ise Buse Tosun'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.


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