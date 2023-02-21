Milli güreşçiler, Mısır'da mindere çıkacak

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de 23-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçiler, Mısır'da mindere çıkacak
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21 Şubat 2023 16:10
Milli güreşçiler, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası, 23-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de mücadele edecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak turnuvada mindere çıkacak milli sporcular şöyle:

Grekoromen: Rıza Kayaalp, Kerem Kamal, Yunus Emre Başar, Ali Cengiz, Metehan Başar

Erkekler serbest stil: Süleyman Atlı, Cüneyt Budak, Soner Demirtaş, Feyzullah Aktürk, Taha Akgül

Kadınlar: Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün, Elvira Kamaloğlu, Buse Tosun Çavuşoğlu

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