Milli güreşçiler Macaristan'da tarih yazdı

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti.



Başkent Budapeşte'de bir hafta süren şampiyonada Türkiye 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.



Böylece Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşan milliler, Macaristan'da tarih yazdı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2019 yılında gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanan milliler, Budapeşte'de 17 madalyayla yeni bir rekor kırdı.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilkleri başardıklarını belirterek, "Tarihe not düştük." dedi.



Eroğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıyı değerlendirdi.



Şampiyonada 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, "Haklı bir gurur yaşıyoruz. Bugün 17. madalyamızı aldık ve tarihe not düştük. Avrupa şampiyonalarında 16 madalyamız vardı, 17 madalyayla rekoru kırdık. İnşallah 18'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



"Bütün rekorlar kırılmak içindir ve biz kırdık." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:



"Çocuklar üç aydan beri kamptalar. Biz de uğraşıyoruz. Hem takımları kurduk hem de genç çocukları takıma koyduk. Burada o çocuklar savaştılar. 30 sporcumuzu öncelikle gözlerinden öpüyorum. Burada büyük Türk milletini temsil etmek yürek ister. Madalya alan 17 kişiyi tekrardan gözlerinden öpüyorum. Onlar görevlerini layıkıyla yaptılar. 10 sıklette altın madalya için güreştiğimiz ilk şampiyona. Yine 10 sıklette 7 madalya aldık, bu da ilk. Kadınların takım halinde Avrupa şampiyonluğu çok önemli ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Serbest takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromende yine ikinci olduk, 1 maç daha alsak şampiyonduk. Bu nazarlık olsun. İnşallah bunu Dünya Güreş Şampiyonası'nda telafi edeceğiz."



Feyzullah Aktürk'ün 20 günde iki şampiyonluk yaşadığına işaret eden Eroğlu, "Başarı bir kişinin değil, hepimizin. Birbirimize inandık ve güvendik. 'İyi günde kötü günde başkanınız, eski şampiyon ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda olacağım. Sizden tek isteğim Türk milletine yaraşır bir mücadele ortaya koyun.' dedim. Ülkemiz yeni şampiyon gençler kazandı. 106. Avrupa şampiyonluğu oldu. Bu çocuklar tarihe geçtiler. Türk sporuna isimlerini altın harflerle yazdırdılar." değerlendirmesinde bulundu.



Eroğlu, sırada Dünya Şampiyonası'nın olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Burası birinci durak, bundan sonra Dünya Şampiyonası var. Oradan sonra 2024 Paris Olimpiyatları var. Madalya töreninden önce Dünya Güreş Birliği başkanıyla birlikteydik. 'Nereden buldun bu gençleri.' dedi. Başarma azmi olan gençler. Bütün salon bizim çocukları konuşuyor. 1-1 yendiğimiz maç yok. Bütün oyunları sayı ve teknik üstünlükle kazandık. Sporda sonlar değil, sonuçlar var. Biz çalışırsak bu iş böyle devam eder. 'Onlara her zaman potansiyelinizi ortaya koyun ve savaşın.' dedim. Ben tekrar sizin aracılığınızla çocuklara teşekkür ediyorum. Türk medyasına ve basınına teşekkür ediyorum, aramızda köprü oldunuz. Bu aziz ve mübarek günde insanlar bizi izledi. Biz de onlara bir bayram hediyesi yapalım dedik. Her şey Türkiye, Türk milleti, Türk devleti ve güreşi için."



10 final 7 şampiyonluk



Macaristan'da 10 güreşçi finalde mücadele ederken Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, Feyzullah Aktürk, Evin Demirhan Yavuz, Kerem Kamal ve Murat Fırat, kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.



Milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 11, Taha Akgül 9, Yasemin Adar Yiğit ise 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Budapeşte'de Süleyman Atlı, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yunus Emre Başar gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz, Osman Göçen, Bediha Gün, Ahmet Uyar, Emre Mutlu ve Burhan Akbudak da bronz madalyanın sahibi oldu.



Kadınlarda takım halinde ilk Avrupa şampiyonluğu



Türkiye, kadınlarda tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ukrayna ikinci, Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.



Serbest stilde Azerbaycan birinci olurken, Türkiye ikinciliği, Gürcistan üçüncülüğü elde etti.



Grekoromen stilde ise şampiyonayı Azerbaycan birinci, Türkiye ikinci, Gürcistan ise üçüncü bitirdi.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalya sayısı 338'e yükseldi.



Milliler, Avrupa şampiyonaları tarihinde 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıktı.



Budapeşte'de kazanılan madalyalar



2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kategorilere göre madalya kazanan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:



Erkekler serbest stil (2 altın, 1 gümüş, 3 bronz)



Altın: 125 kilo Taha Akgül, 92 kilo Feyzullah Aktürk



Gümüş: 61 kilo Süleyman Atlı



Bronz: 65 kilo Münir Recep Aktaş, 79 kilo Muhammet Akdeniz, 86 kilo Osman Göçen



Kadınlar (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz)



Altın: 76 kilo Yasemin Adar Yiğit, 50 kilo Evin Demirhan Yavuz



Gümüş: 72 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu



Bronz: 55 kilo Bediha Gün



Grekoromen stil (3 altın, 1 gümüş, 3 bronz)



Altın: 130 kilo Rıza Kayaalp, 60 kilo Kerem Kamal, 67 kilo Murat Fırat



Gümüş: 77 kilo Yunus Emre Başar



Bronz: 63 kilo Ahmet Uyar, 55 kilo Emre Mutlu, 82 kilo Burhan Akbudak





