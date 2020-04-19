Milli güreşçiler evlerinde çalışıyor

Milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına evlerinde devam ediyor.Türkiye Güreş Federasyonu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdüren milli güreşçilerin antrenman görüntülerini paylaştı."Evde kal hareketsiz kalma" çağrısına destek veren ay-yıldızlı güreşçiler, egzersizlerini evlerinde gerçekleştiriyor.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, sporcuların evde kalmalarına rağmen antrenmanlarına devam ettiğini belirterek, "" ifadelerini kullandı.Başkan Aydın ayrıca tüm vatandaşlardan evlerinde kalmalarını ama hareketsiz kalmamalarını istedi.