Milli güreşçiler'den iki madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli güreşçiler iki madalya elde etti.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tiran'da yapılan organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Halil Çınar finalde Fransız Kiryl Vaeuski'ye 8-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.



Grekoromen stil 45 kiloda mücadele eden Mehmet Hanifi Sarp ise Slovak rakibi Zoltan Both'u 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda kadınlar 43 kiloda Yağmur Karabacak, Yunan Maria Louiza Gkika'yı 7-5 mağlup ederek finale yükseldi. 65 kiloda mücadele eden Duygu Gen ise Rumen Sabina Nicoleta Petrache'yi 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.



Bu arada 49 kiloda Nil Aktaş da bronz madalya müsabakasına çıkacak.





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