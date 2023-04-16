Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası 17 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan'da başlayacak.
Başkent Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Organizasyonda 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.
- Rıza, Karelin'in rekorunu egale etmeye çalışacak
Ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Adar Yiğit ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.
Kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Türk sporcular arasında en fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçi unvanına sahip.
Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.
- Milliler Budapeşte'de madalya rekoru kırmıştı
Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı. Türkiye, böylece Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmıştı.
Kadın Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye grekoromen ve serbest stilde takım halinde ikinci sırayı almıştı.
- Milli takım kadrosu
2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Hamza Alaca
70 kilo: Servet Coşkun
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Muhammet Akdeniz
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: Feyzullah Aktürk
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül
- Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Mehmet Çeker
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: Metehan Başar
130 kilo: Rıza Kayaalp
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Eda Tekin
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Büşra Efe
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Yasemin Adar Yiğit
Başkent Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Organizasyonda 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.
- Rıza, Karelin'in rekorunu egale etmeye çalışacak
Ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Adar Yiğit ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.
Kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Türk sporcular arasında en fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçi unvanına sahip.
Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.
- Milliler Budapeşte'de madalya rekoru kırmıştı
Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı. Türkiye, böylece Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmıştı.
Kadın Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye grekoromen ve serbest stilde takım halinde ikinci sırayı almıştı.
- Milli takım kadrosu
2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Hamza Alaca
70 kilo: Servet Coşkun
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Muhammet Akdeniz
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: Feyzullah Aktürk
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül
- Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Mehmet Çeker
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: Metehan Başar
130 kilo: Rıza Kayaalp
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Eda Tekin
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Büşra Efe
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Yasemin Adar Yiğit
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ