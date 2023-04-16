Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası 17 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan'da başlayacak.Başkent Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.Organizasyonda 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.Ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Adar Yiğit ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.Kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Türk sporcular arasında en fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçi unvanına sahip.Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı. Türkiye, böylece Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmıştı.Kadın Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye grekoromen ve serbest stilde takım halinde ikinci sırayı almıştı.2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:57 kilo: Süleyman Atlı61 kilo: Emrah Ormanoğlu65 kilo: Hamza Alaca70 kilo: Servet Coşkun74 kilo: Soner Demirtaş79 kilo: Muhammet Akdeniz86 kilo: Fatih Erdin92 kilo: Feyzullah Aktürk97 kilo: İbrahim Çiftçi125 kilo: Taha Akgül55 kilo: Adem Burak Uzun60 kilo: Kerem Kamal63 kilo: Mehmet Çeker67 kilo: Murat Fırat72 kilo: Selçuk Can77 kilo: Yunus Emre Başar82 kilo: Burhan Akbudak87 kilo: Ali Cengiz97 kilo: Metehan Başar130 kilo: Rıza Kayaalp50 kilo: Evin Demirhan Yavuz53 kilo: Zeynep Yetgil55 kilo: Bediha Gün57 kilo: Elvira Kamaloğlu59 kilo: Eda Tekin62 kilo: Selvi İlyasoğlu65 kilo: Büşra Efe68 kilo: Nesrin Baş72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu76 kilo: Yasemin Adar Yiğit