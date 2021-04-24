Milli güreşçi Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli güreşçi Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2021 21:55
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi, grekoromen stil 77 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşılaştı.

Tecrübeli rakibine 8-0 teknik üstünlükle yenilen Yunus Emre, gümüş madalya aldı. Olimpiyat ikincisi Lorincz, kariyerindeki dördüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu Yunus Emre, Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandı.

Yunus Emre Başar, Polonya'da ilk turda Ermeni Varuzhan Grigoryan'ı 9-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5, yarı finalde de Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.