Milli güreşçi Safiye Yasin, adını olimpiyatlara yazdırmanın peşinde

Milli güreşçi Safiye Yasin, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle minderde ter döküyor.



Yaşadığı Erzincan'da arkadaşlarına özenerek adım attığı minderde 4 yıldır ter döken 17 yaşındaki Safiye Yasin, ay. yıldızlı formayı giymenin de gururunu yaşıyor. Türkiye üçüncülüğü ile U-17 Kadınlar Zafer Turnuvası'nda beşinciliği bulunan Yasin, bu günlerde takım arkadaşlarıyla yeni başarılara adım atmak için ter döküyor.



Güreşe olan tutkusuyla kısa sürede başarı elde eden milli sporcu, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Eğitimini sürdürürken bir yandan da spor kariyerinde zirveye ulaşmayı amaçlayan Yasin, kadın güreşinin başarılı ismi Yasemin Adar Yiğit'i örnek alıyor.



"Ülkemi daha fazla gururlandırmak isterim"



Milli güreşçi Safiye Yasin, AA muhabirine, 4 yıldır güreş yaptığını söyledi.



Katıldığı müsabakalarda güzel dereceler elde ederek milli sporcu olduğunu belirten Yasin, "Gerçekten bu çok gurur verici. Bu konuda ülkemi daha fazla gururlandırmak isterim." diye konuştu.



Yasin, Trabzon'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) sporcusu olduğunu belirterek, "Olimpiyat şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bütün hayatımı güreşe adadım. Tüm planlarımı ona göre yaptım." ifadelerini kullandı.



Güreşi bırakmayı asla düşünmediğinin altını çizen Yasin, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurguladı.



Yasin, yeni başarılar için çok çalıştığını dile getirerek, "Örnek aldığım Yasemin Adar Yiğit var. Yasemin Adar gibi başarılı olmayı, ülkemi gururlandırmayı çok istiyorum." dedi.





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