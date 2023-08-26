Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekorunu geliştirmek istiyor

Grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye'de en fazla dünya şampiyonluğu bulunan sporcu olarak yeni bir rekor kırmak istediğini söyledi.Rıza Kayaalp, 17-23 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ve yardımcı antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.Bolu kampının verimli geçtiğini anlatan Rıza Kayaalp, AA muhabirine, şampiyonaya bir aydan az süre kaldığını, 21 Eylül'de mindere çıkacağını kaydetti.Milli güreşçi, yeni bir başarıya imza atmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:Ağır bir çalışma programları olduğunu, yorulduklarını, gerekli dinlenmeyle çok iyi verim aldıklarını ifade eden Rıza Kayaalp, güreşin zor bir spor olduğunu ancak severek yapıldığında zorlukların göze batmadığını dile getirdi.Rıza Kayaalp, spor kariyerinde birçok başarıya imza attığını vurgulayarak,şeklinde konuştu.Üç olimpiyat madalyasının olduğunu hatırlatan Rıza Kayaalp,dedi.Üç partner ile çalıştığını anlatan ay-yıldızlı sporcu,değerlendirmesinde bulundu.