Milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi en tepe

Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunan Kırklarelili genç milli güreşçi Nil Aktaş, yeni hedefini dünya şampiyonu olarak belirledi.



Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde yaşayan Aktaş, 11 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşe başladı.



Daha sonra Lüleburgaz Gençlikspor Kulübü'nde antrenmanlara çıkan Aktaş, 2019 yılında katıldığı ilk Minik Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.



Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezinde antrenörü ile belirli günlerde çalışmalarını sürdüren Aktaş, boş vakitlerinde evinin bahçesinde saman balyası, otomobil lastiği, balyoz ve ağaca astığı halattan oluşturduğu parkurda çalışarak, kondisyonunun düşmemesi için çaba harcıyor.



Aktaş, son olarak 16-17 Temmuz'da Hırvatistan'da katıldığı 15 Yaş Altı Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.



"Ağaca bağladığım ipe çıkıyorum, barfiks çekmeye çalışıyorum"



Çalışmalarının ardından 2019 yılında ilk kez katıldığı Minik Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası ile 2022 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardığını anlatan Aktaş, ardından milli takımda da başarı sağladığını dile getirdi.



Güreş antrenmanlarının zorlu geçtiğini vurgulayan Aktaş, "Çünkü koşularımız, teknikler ve hareketler var. Onları oturtmaya çalışıyoruz ki maçlarda yanlış yapmayalım. Bunlar yorucu oluyor birazcık. Evde de kendim yapmaya çalışıyorum. Dambıllarla bilek yapıyorum, sonra samanlarla, lastiklerle çalışıyorum. Atlayıp zıplamayı seviyorum, hareketli bir kızım. Ağaca bağladığım ipe çıkıyorum, barfiks çekmeye çalışıyorum." diye konuştu.



Güreşi kadınların yapabileceği bir spor olarak kabul ettirmek için çaba harcadığını ifade eden Aktaş, "Ben güreşçiyim dediğim zaman kabul etmiyorlar, 'kızdan nasıl güreşçi olur' diyorlar. Zor aslında, kolay değil." dedi.



"Dünya şampiyonu olmak istiyorum"



Aktaş, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve ardından dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istediğini söyledi.



Haftada 5 gün evinin bahçesinde 3 saat antrenman yaptığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:



"Burada balyalarla çalışmamın nedeni, güçlenmek istemem. Kollarımı daha çok güçlendiriyor. Sonra balyozla vurunca bileklerim güçleniyor. Onları her zaman yapıyorum. Şehirde antrenmanlara gidiyorum ama buranın havası temiz, iyi geliyor. Nefesimi daha çok açıyor burası. Bundan sonra daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum çünkü dünya şampiyona olmak istiyorum."









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