Milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
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17 Aralık 2020 21:10
Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Magomedmurad Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı.

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.



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