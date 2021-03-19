Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçi Evin Demirhan, finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, yarı finalde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.



Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.



Yarı finalde mücadele eden diğer kadın milli güreşçilerden 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Letonyalı Anastasia Gregorjeva ile karşılaştı.



Elif Jale Yeşilırmak'ın 3-0 öne geçtiği müsabaka 4-4 sona ererken, Letonyalı güreşçi puan avantajıyla finale yükseldi. Milli sporcu, üçüncülük için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.



57 kiloda Bediha Gün ise yarı finalde Avrupa ikincisi Bulgar Evelina Nikolava'ya 4-2 yenildi. Milli güreşçi, üçüncülük için mücadele edecek.







- Güreşte kota sayısı 7'ye yükseldi







Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.



Son olarak kadınlarda Evin Demirhan'ın kota aldığı güreşte, daha önce erkekler serbest stilde Süleyman Atlı, Taha Akgül, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, grekoromende ise Cenk İldem ve Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanmıştı.



