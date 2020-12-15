Milli güreşçi Evin Demirhan dünya beşincisi oldu

Kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Bulgar rakibi Selishka'ya yenilerek beşincilik elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Evin Demirhan dünya beşincisi oldu
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15 Aralık 2020 20:36
Kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Bulgar rakibi Selishka'ya yenilerek beşincilik elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Miglena Georgieva Selishka'yla karşılaştı.

Rakibine 13-2 yenilen milli güreşçi, dünya beşincisi oldu.



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