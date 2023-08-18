Milli güreşçi Bükrenaz Sert'ten gümüş madalya!

Milli güreşçi Bükrenaz Sert, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Bükrenaz Sert, finalde ABD'li rakibi Amit Elor'a yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



Öte yandan, organizasyonda 72 kiloda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.



