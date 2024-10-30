Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Ahmet Yılmaz, Tiran'daki Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, dünya üçüncüsü oldu
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30 Ekim 2024 11:37
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Yılmaz, üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Gurban Gurbanov'u 8-1 mağlup etti.

Şampiyona perşembe günü sona erecek.

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