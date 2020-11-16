Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Efecan Karaca'nın 31. doğum günü kutlandı.

Haber; AA
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Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı
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16 Kasım 2020 15:44
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kutlamada konuşan Efecan, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını belirtti.

Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.



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