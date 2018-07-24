Milli futbolcu Berkay Özcan'dan Mesut Özil'e destek

Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniylebırakanasıllı futbolcudestek verdi.Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in bıraktığı Almanya Milli Takımı'nda önemli başarılar elde ettiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.