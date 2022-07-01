Milli eskrimciye önemli görev

Milli sporcu İrem Karamete Baldini, Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Sporcu Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen "Sporcular Komisyonu" seçimleri sonucunda İrem Karamete Baldini, EFC Sporcu Komisyonu Başkanı ve EFC-COMEX oy hakkına sahip üye olarak seçildi.



İrem Karamete; Hollanda, İtalya, Almanya, Finlandiya, Macaristan ve Azerbaycan'dan sporcuların da aday olduğu seçimlerde kullanılan 82 oyun 36'sını aldı.



