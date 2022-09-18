Milli eskrimcilerden Polonya'da 3 madalya

Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimcilerden Polonya'da 3 madalya
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18 Eylül 2022 01:02
Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler biri altın 3 madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konin şehrindeki turnuvada milli eskrimciler Arda Tanerler ile Toprak Altınçekiç finalde birbirinin rakibi oldu.

Finalde müsabakasında Arda Tanerler, Toprak Altınçekiç'i 15-8 yenerek altın madalya kazanırken, Toprak Altınçekiç ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Takım müsabakalarında ise Alara Çermen, Duru Arabacı, Duru Kırsırtlı ve Nehir Yıldırım'dan kurulu yıldız kızlar kılıç takımı da bronz madalya elde etti.

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