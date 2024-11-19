Milli eskrimcilerden Bulgaristan'da bronz madalya

Milli eskrimciler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada takım halinde bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli eskrimcilerden Bulgaristan'da bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 17:04
Milli eskrimciler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada takım halinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar 17 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası başkent Sofya'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşan milli takım, kürsünün üçüncü basamağına çıkmayı başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery