Milli eskrimciler Polonya'da birer gümüş ve bronz madalya kazandı

Milli eskrimciler, Polonya'da başlayan Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Poznan kentindeki organizasyonda yıldız kızlar flörede Alisa İsbir gümüş, Almila Birçe Durukan ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Ada Arıkan 17, Fatima Zehra Anbarlılar 22, Elif Su Ay 29, Şevval Pelin Cantenar 35, Alara Atmaca 50, Elvin Gülışık 53, Bahar Deniz Acar 57, Tuana Atmaca 72, Irmak Çarpışır 79, Beril Turhanlar 86, Zeynep Tuana Arslan 88, Defne Ünsal 97, Azra Arıkan 108, Doğa Neval Ayyüce 109, Yağmur Akyalçın 114 ve Ceylin Gülışık organizasyonu 151'nci sırada tamamladı.



Turnuva, yarın yıldız kızlar flöre takım müsabakalarıyla devam edecek.





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