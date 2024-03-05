Milli eskrimciler İtalya ve Yunanistan'da sahneye çıktı

Milli eskrimciler, İtalya ve Yunanistan'da kılıç kategorisinde piste çıktı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya ve Yunanistan'da düzenlenen eskrim dünya kupalarında kılıç kategorisinde milli 13 sporcu ter döktü.



İtalya'nın Padova kentindeki erkekler kılıç dünya kupasını Enver Yıldırım 49'uncu, Tolga Aslan 147'nci, Kerem Çağlayan 126'ncı, Muhammed Furkan Kalender 112'nci, Enes Talha Kalender 155'inci, Adem Doruk Küpeli 92'nci, Arda Tanerler 122'nci, Ateş Efe Toker 203'üncü ve Furkan Yaman 128'inci sırada tamamladı.



Yunanistan'ın başkenti Atina'daki kadınlar kılıç dünya kupasında ise Nisanur Erbil 25'inci, Begüm Alkaya 93'üncü, Deniz Selin Ünlüdağ 141'inci ve Nil Güngör 184'üncü oldu.



