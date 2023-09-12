Milli eskrimciler Hollanda'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Türkiye, 6 sporcuyla yer alacak.
Organizasyonda erkelerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel ve Tan Sezer ile kadınlarda Firuze Ayşen Güneş, Ada Nur Kıdemli ve Zeynep Tuana Arslan milli formayı giyecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Türkiye, 6 sporcuyla yer alacak.
Organizasyonda erkelerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel ve Tan Sezer ile kadınlarda Firuze Ayşen Güneş, Ada Nur Kıdemli ve Zeynep Tuana Arslan milli formayı giyecek.