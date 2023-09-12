Milli eskrimciler Hollanda'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler Hollanda'da piste çıkacak
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12 Eylül 2023 14:07
Milli eskrimciler, Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Türkiye, 6 sporcuyla yer alacak.

Organizasyonda erkelerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel ve Tan Sezer ile kadınlarda Firuze Ayşen Güneş, Ada Nur Kıdemli ve Zeynep Tuana Arslan milli formayı giyecek.

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