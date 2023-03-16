Milli eskrimciler, Güney Kore ve Belçika'da madalya mücadelesi verecek

Eskrimde Güney Kore ve Belçika'da iki uluslararası organizasyonda dört kadın sporcu piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli eskrimciler, Güney Kore ve Belçika'da madalya mücadelesi verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 17:11
Eskrimde Güney Kore ve Belçika'da 17-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek iki uluslararası organizasyonda dört kadın sporcu piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney Kore'nin Busan kentindeki grand prix turnuvasında, kadınlar flörede İrem Karamete Baldini yarışacak.

Belçika'nın Sint-Niklaas kentindeki Kılıç Dünya Kupası'nda ise Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla hem bireysel hem de takım müsabakalarında kürsü mücadelesi verecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery