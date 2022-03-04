Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda ana tabloya yükseldi!

Milli eskrimciler Fatma Zehra Köse ve Deniz Selin Ünlüdağ, Atina'da yapılan Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda ana tabloya yükseldi!
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04 Mart 2022 19:59
Milli eskrimciler Fatma Zehra Köse ve Deniz Selin Ünlüdağ, Yunanistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükseldi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Fatma Zehra Köse piste çıktı.

Ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayan milli eskrimciler Fatma Zehra Köse ve Deniz Selin Ünlüdağ direkt ana tabloya yükseldi.

Milli sporcular yarın tablo-64'te mücadelesini sürdürecek. Ana tabloda Fatma Zehra Köse, Polonyalı Sylwia Matuszak ile Deniz Selin Ünlüdağ ise Fransız sporcu Sarah Noutcha ile karşılaşacak.

Nisanur Erbil ise bireysel mücadelesine 83. sıradan veda etti.

Milliler, pazar günü gerçekleştirilecek takım müsabakalarında kürsü mücadelesini sürdürecek.

Budapeşte'de düzenlenen Grand Prix'de erkekler epede piste çıkan Mehmet Tezcan ise organizasyonu 252. sırada tamamladı.

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