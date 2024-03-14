Milli eskrimciler, ABD ve Belçika'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, 15-17 Mart tarihlerinde ABD ve Belçika'da yapılacak organizasyonlarda madalya için piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli eskrimciler, ABD ve Belçika'da piste çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2024 14:09
 Milli eskrimciler, 15-17 Mart tarihlerinde ABD ve Belçika'da yapılacak organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek Grand Prix'de flöre branşında Lal Ertün, İrem Karamete Baldini, Alp Tuna Korkmaz ve Kaya Sezer piste çıkacak.

Belçika'nın Sint-Niklaas kentinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda ise kadınlar kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ mücadele edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery