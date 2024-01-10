Milli eskrimciler 5 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler; Fransa, Slovakya, Polonya, Büyük Britanya ve Tunus'ta piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli eskrimciler 5 ülkede piste çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 14:58
Milli eskrimciler; Fransa, Slovakya, Polonya, Büyük Britanya ve Tunus'ta kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-14 Ocak tarihlerinde Büyük Britanya Cardiff'te Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, Fransa'nın başkenti Paris'te ise Büyükler Flöre Dünya Kupası düzenlenecek.

Tunus'ta 12-14 Ocak tarihlerinde Kılıç Grand Prix, aynı tarihlerde Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya Poznan kentinde EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası yapılacak.

Organizasyonlarda toplam 62 eskrimci ter dökecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery