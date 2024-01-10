Milli eskrimciler 5 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler; Fransa, Slovakya, Polonya, Büyük Britanya ve Tunus'ta kürsü mücadelesi verecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-14 Ocak tarihlerinde Büyük Britanya Cardiff'te Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, Fransa'nın başkenti Paris'te ise Büyükler Flöre Dünya Kupası düzenlenecek.
Tunus'ta 12-14 Ocak tarihlerinde Kılıç Grand Prix, aynı tarihlerde Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya Poznan kentinde EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası yapılacak.
Organizasyonlarda toplam 62 eskrimci ter dökecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-14 Ocak tarihlerinde Büyük Britanya Cardiff'te Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, Fransa'nın başkenti Paris'te ise Büyükler Flöre Dünya Kupası düzenlenecek.
Tunus'ta 12-14 Ocak tarihlerinde Kılıç Grand Prix, aynı tarihlerde Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya Poznan kentinde EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası yapılacak.
Organizasyonlarda toplam 62 eskrimci ter dökecek.
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