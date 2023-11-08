Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, 9-12 Kasım tarihlerinde Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da kürsü mücadelesi verecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir ve İtalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında kılıç ve epede 9 sporcu piste çıkacak.



Romanya ve Macaristan'da düzenlenecek circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci ter dökecek.





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