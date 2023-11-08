Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, 9-12 Kasım tarihlerinde Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da kürsü mücadelesi verecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir ve İtalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında kılıç ve epede 9 sporcu piste çıkacak.
Romanya ve Macaristan'da düzenlenecek circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci ter dökecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir ve İtalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında kılıç ve epede 9 sporcu piste çıkacak.
Romanya ve Macaristan'da düzenlenecek circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci ter dökecek.
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