Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

9-12 Kasım tarihlerinde Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da mücadele edecek olan Milli eskrimciler, kürsü mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak
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08 Kasım 2023 16:14
Milli eskrimciler, 9-12 Kasım tarihlerinde Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir ve İtalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında kılıç ve epede 9 sporcu piste çıkacak.

Romanya ve Macaristan'da düzenlenecek circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci ter dökecek.

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