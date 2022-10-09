Milli eskrimciden Macaristan'da gümüş madalya

Macaristan'ın Gödöllö şehrinde düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Avrupa Kılıç Circuit Turnuvası'nda piste çıkan milli eskrimci Tuna Biçicioğlu, gümüş madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Biçicioğlu finalde karşılaştığı Polonyalı rakibi Benedykt Denkiewicz'e 15-13 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, organizasyona çeyrek finalde veda eden Furkan Yaman 5'inci, Arda Tanerler ise 8'inci oldu.



Diğer ay-yıldızlı eskrimciler Demir Çilingir 23'üncü, Enes Talha Kalender 28'inci, Emir Mermutluoğlu 38'inci, Fatih Erdöl 52'inci, Nedim Semih Mescioğlu 59'uncu, Emir Yusuf Köşkdere 61'inci, Uras Macit 71'inci, Toprak Altınçekiç 76'ıncı, Özgür Sakınç 88'inci, Ateş Efe Toker 101'inci, Arda Mutlu 120'inci, Yiğit Ayaz 138'inci, Arda Takka 142'inci., Bora Takeş 149'uncu., Mustafa Arda Gündoğar 188'inci., Mustafa Can Gül 176'ıncı ve Tuna Kerem Özgür 181'inci sırada turnuvanın ilk gününü bitirdi.



Kızlar kılıç kategorisi takım müsabakalarında mücadele eden Türkiye 9'uncu, Türkiye 2 takımı 11'inci, Türkiye 3 takımı 14'üncü, Türkiye 4 takımı ise 22'inci oldu.



Turnuva yarın kızlar kılıçta bireysel, erkekler kılıçta ise takım müsabakaları ile devam edecek.





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