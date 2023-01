Milli eskrimci Yıldırım, Paris 2024'e hazırlanıyor

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkek kılıç milli takımıyla üçüncülük sevinci yaşayan Enver Yıldırım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da hazırlanıyor.



Çocukluğunda tanıştığı eskrimde milli takım serüveni 2010'da başlayan Enver Yıldırım, bu sporu daha iyi anlamak için akademik alanda da spor bilimlerine yöneldi.



Yıldırım, yüksek lisansını antrenman bilimleri üzerine Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora eğitimine devam eden Yıldırım, gelecek haftalarda yeterlilik sınavına girecek.



Antalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkek kılıç takım müsabakalarında, Türkiye'ye 3'üncülüğü kazandıran takımın kaptanlığını yapan Yıldırım, Paris 2024'te ay-yıldızlı formayla yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.



Fransa'nın Orleans kentinde Christian Bauer Akademi bünyesinde antrenmanlarına 3 aydır devam eden milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimle eski komşusu vasıtasıyla tesadüfi olarak tanıştığını anlattı.



Yıldırım, önce Eskrim Milli Takım Antrenörü olan abisi Hakan Yıldırım'ın bu spora yöneldiğini, akabinde ise kendisinin de ona özenerek "Ayakta oynanan satranç" olarak da anılan eskrime 9-10 yaşlarında başladığını belirtti.



Yıldızlar kategorisinde 2010'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek ilk kez burada milli takım deneyimini yaşadığını aktaran Yıldırım, "12 yıldır aralıksız bir şekilde, düzenlenen her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katıldım diyebiliriz" dedi.



Hedefi Paris 2024 Olimpiyatları



Antalya'da arkadaşlarıyla tarihi bir başarıya imza attıklarını hatırlatan Yıldırım, "Muhammed (Anasız), Tolga (Aslan) ve Kerem'le (Çağlayan) birlikte 99 yıllık eskrim tarihinde büyüklerdeki ilk Avrupa madalyasına ulaştık, Avrupa 3'üncüsü olduk. Bizim için bir dönüm noktasıydı." diye konuştu.



Ana hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Yıldırım, bunun için yoğun şekilde çalıştığını ve bu doğrultuda Fransa'da olduğunu söyledi.



Partneri olmayan veya antrenör sorunu yaşayan birçok uluslararası eskrimcinin bu akademiye katılarak Fransa'ya yerleştiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Benim de Ankara'da yaşadığım partner sorunum vardı. Hocalarımla, federasyonla, Milli Olimpiyat Komitesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla konuşarak hepsinden uygunluk aldım ve Christian Hoca'yla görüştük. O da sağ olsun olur verdi, bizi kabul etti. Ve ben burada Paris Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak için, evimi yurdumu bıraktım, buraya gelip yeni bir hayata başladım."



"Olimpiyat, her sporcunun hayali"



2016 Rio ve 2020 Tokyo olimpiyatlarını kıl payı kaçırdığını belirten Yıldırım, Türkiye adına 40 yıl sonra olimpiyatlara giden ilk erkek eskrimci olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.



Olimpiyatlara katılacak eskrimci sayısının 34 olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Olimpiyat, her sporcunun hayali" dedi.



Yıldırım, aktif kariyerini noktaladıktan sonra akademide devam etmek ve eskrime hizmet etmek istediğini anlattı.



"Aldığımız madalyalar, başarılar bir ilki temsil ediyor"



Fransa'nın, eskrimde ekol ülkeler arasında yer aldığını ve spor dilinin de Fransızca olduğunu kaydeden Yıldırım, "Türkiye'de eskrim gelişmekte olan bir spor. Federasyon, 1923'te kurulmuş olsa da, aldığımız madalyalar, başarılar aslında bir ilki temsil ediyor." diye konuştu.



Enver Yıldırım, Eskrim Antrenörü Christian Bauer'in Çin, Rusya, İtalya gibi birçok ülkenin antrenörlüğünü yaptıktan sonra, ülkesi Fransa'ya dönerek kendi ismini taşıyan uluslararası akademisini açma kararı aldığını ifade etti.



Akademide 10 ülkeden 26 atlet hazırlanıyor



Akademinin kurucusu Christian Bauer, yüksek seviyedeki atletleri Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırladıklarını belirterek, çok büyük niteliklere sahip olduğu için kabul ettiği Yıldırım'ın şu anda akademide öğrenme ve adaptasyon aşamasında olduğunu söyledi.



Akademide her gün 6-7 saatlik çalışma seanslarının olduğunu ifade eden Bauer, öğleden sonra sporcuların dinlenebildiğini kaydetti.



Bauer, akademide Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir gibi yaklaşık 10 ülkeden 26 atletle çalıştıklarını dile getirdi.





