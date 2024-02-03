Milli eskrimci Toprak Altınçekiç'den gümüş madalya

Milli eskrimci Toprak Altınçekiç, İspanya'da düzenlenen turnuvada gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimci Toprak Altınçekiç'den gümüş madalya
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03 Şubat 2024 22:32
İspanya'da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Toprak Altınçekiç, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, La Nucia kentinde düzenlenen organizasyonda Toprak'ın finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştığı belirtildi.

Rakibine 15-10 yenilen Toprak'ın organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladığı aktarıldı.

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